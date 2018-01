Saio do DEM para continuar na política, diz Indio

Lilian Venturini, do estadão.com.br

O ex-deputado federal Indio da Costa escreveu há pouco em seu perfil no Twitter que vai se desfiliar do DEM nesta quinta-feira, 24. Nesta tarde, Indio havia declarado que sua situação no DEM estava cada vez mais difícil. Há possibilidades de o ex-deputado migrar para o Partido Social Democrático (PSD), criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

Na rede, Indio escreveu: “Saio do DEM para continuar na política. Defenderei, onde estiver, as mesmas idéias, valores e princípios que defendi em 2010”. Durante a tarde, o ex-deputado afirmou que a intervenção do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, no diretório municipal do partido dificultava sua permanência no Democratas. Situação confirmada por ele em uma de suas mensagens. “A intervenção no Diretório Municipal sugerida em reunião pelo Cesar Maia foi a razão da nossa saída do DEM. Somos pela DEMOCRACIA!”, escreveu.

A decisão foi formalizada após reunião com o presidente do Democratas, Agripino Maia (RN). Horas antes, Indio se encontrou com Kassab, com quem falou sobre sua insatisfação no DEM. “Essa história de direita e esquerda não existe mais; é coisa do passado. Cheguei a conclusão de que existe um espaço enorme para o PSD ser um partido nacional e de muita relevância nos próximos anos”, avaliou.

(Com informações de Daiene Cardoso)

Texto alterado às 21h30 para acréscimo de informações