No Twitter, Collor exibe foto da viagem à África do Sul

O senador e ex-presidente Fernando Collor (PRB-AL) publicou, nesta terça-feira, 17, em seu perfil no Twitter uma foto do avião presidencial, feita durante a viagem de autoridades brasileiras a Johanesburgo, na África do Sul, para cerimônia de homenagem ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, na semana passada.

À convite de Dilma Rousseff, os ex-presidentes também viajaram e a acompanharam no avião presidencial. “Esse registro aconteceu na histórica representação oficial do #Brasil nas últimas homenagens prestadas ao líder Nelson Mandela”, escreveu Collor, ao lado de José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Dilma e o ministro Renato Mosca, chefe do Cerimonial da Presidência da República.