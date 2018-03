No RS, Dilma Rousseff recebe Medalha do Mérito Farroupilha

Rodrigo Alvares

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha – maior distinção conferida pelo Parlamento gaúcho – na manhã desta terça-feira, na Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre.

Foto: Divulgação

A petista deve fazer uma caminhada pela Rua da Praia, ponto tradicional de passeatas e manifestações políticas. Depois, almoçará com líderes petistas no Mercado Público da capital gaúcha.

Fator importante na escolha da capital gaúcha como palco para a festa de início de campanha é o poder de atração da militância petista para a passeata. O Rio Grande do Sul tem 8,1 milhões de eleitores, sendo cerca de um milhão concentrado em Porto Alegre.