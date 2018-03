No RN, cabos eleitorais seguram bandeiras de candidatos por 15 reais

Por Rodrigo Alvares, de Natal (RN)

Questionada pelo Radar Político, a maioria dos cabos eleitorais que se encontra no centro de Natal (RN), em frente ao mercado público do Alecrim, disseram que foram contratados pelos partidos para empunhar as bandeiras dos candidatos por 15 reais cada pessoa. De acordo com uma delas, o pagamento é só para o evento de hoje e será feito depois dele.

Dilma ainda não chegou ao centro por causa de uma profusão de carros de som e de campanha no perímetro da região no bairro do Alecrim.