No Rio, Serra vai assistir a estreia do Brasil em churrascaria

Por Luciana Nunes Leal

Serra assiste ao jogo no Bar do Tom, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Fábio Motta/AE

O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, vai assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra a Coreia do Norte, na zona sul do Rio. Serra aceitou o convite da presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, vereadora do PSDB, e verá o jogo na Churrascaria Plataforma, no Leblon. Segundo a assessoria da campanha, Serra não terá outros compromissos no Rio e viajará logo depois da partida.

