No primeiro final de semana fora de Brasília, Dilma descansa em Porto Alegre

Wálmaro Paz, especial para o Estado, de Porto Alegre

No primeiro final de semana fora de Brasília como presidente, Dilma Rousseff permaneceu o tempo todo em seu apartamento, em Porto Alegre. Ela chegou por volta das 22h30 de sexta e deve deixar a capital gaúcha ainda neste domingo, 16. A presidente viajou no Embraer 190 da Presidência da República que pousou na Base Aérea de Canoas, onde permanecerá até o seu retorno. O governador Tarso Genro (PT) anunciou na imprensa local que, por causa da falta de recursos em que está o Estado, iria pedir à presidente Dilma a liberação de verbas do PAC para os investimentos programados para este ano no Rio Grande do Sul.