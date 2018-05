No primeiro 7 de setembro de Dilma como presidente, ministros marcam presença

Tânia Monteiro e Denise Madueño, de O Estado de S.Paulo

No primeiro desfile pelo Dia da Pátria sob comando da primeira mulher a chegar à Presidência da República, Dilma Rousseff, nesta quarta-feira, 7, foram notadas duas diferenças em relação aos últimos anos. A primeira saltava aos olhos: o palanque presidencial reuniu quase todo o ministério do governo Dilma. A segunda alteração foi a ausência do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP), que foi passar o feriado do Sete de Setembro em Natal (RN). O presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), também marcou presença.

Os ministros fizeram questão de ficar na cidade. Ao todo, com meia hora de desfile, estavam no palanque pelo menos 32 ministros – o governo tem atualmente 38 autoridades com status ministerial. No palanque, os ministros das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota), e da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, ficam mais próximos da presidente por serem os dois ministérios mais antigos. Quando a presidente Dilma chegou ao palanque, já estavam lá:

– Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia)

– Ana de Hollanda (Cultura)

– Orlando Silva (Esporte)

– Edison Lobão (Minas e Energia)

– Miriam Belchior (Planejamento)

– Fernando Bezerra (Integração Nacional)

– Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral)

– Garibaldi Alves (Previdência)

– Ideli Salvatti (Relações Institucionais)

– Celso Amorim (Defesa)

– Luiz Sérgio (Pesca)

– Paulo Sérgio Passos (Transporte)

– Antonio Patriota (Relações Exteriores)

– Paulo Bernardo (Comunicações)

– Gleisi Hoffmann (Casa Civil)

– Fernando Haddad (Educação)

– Moreira Franco (Assuntos Estratégicos)

– Mendes Ribeiro (Agricultura)

– Mário Negromonte (Cidades)

– José Eduardo Martins Cardozo (Justiça)

– Pedro Novais (Turismo)

– Jorge Hage (Controladoria Geral da União)

– Alexandre Tombini (Banco Central)

– Izabella Teixeira (Meio Ambiente)

– Helena Chagas (Comunicação da Presidência)

– Alexandre Padilha (Saúde)

– Afonso Florence (Desenvolvimento Agrário)