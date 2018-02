PR confirma presença no coquetel de Dilma

Leonêncio Nossa, da Agência Estado

O líder do PR na Câmara, deputado Lincoln Portela (MG), informou na manhã desta quarta-feira, 13, que o partido participará do coquetel que a presidente Dilma Rousseff oferecerá esta noite no Palácio da Alvorada. Ao deixar o Planalto, onde se reuniu com a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, Portela e outros parlamentares do PR (partido envolvido em denúncias de irregularidades no setor de transportes) fizeram um discurso de entendimento em relação ao governo. “Continuamos neste projeto de governo. Nunca cogitamos deixar a base aliada”, disse Portela. Sobre o coquetel com Dilma, ele respondeu: “Como rejeitar um convite da presidente da República? Cada crise é um ponto de retorno para o nosso crescimento.”

Portela disse que relatou a Ideli que representantes do partido estiveram hoje com o novo ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, para parabenizá-lo pela nova função. Os parlamentares do PR que estiveram no Planalto evitaram falar sobre a situação do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antonio Pagot, ligado à legenda, cuja permanência no cargo depende de Dilma. Questionados se teriam solicitado novos cargos no governo, os parlamentares preferiram não responder.