No painel do plenário, Câmara ‘esquece’ Jaqueline Roriz

Eduardo Bresciani e Beto Barata

A deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) está sendo investigada pelo Conselho de Ética da Casa por ter sido flagrada em vídeo de 2006 recebendo dinheiro do delator do “mensalão do DEM”, Durval Barbosa. Quem acompanhou a sessão deliberativa da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 24, porém, pode achar que Jaqueline Roriz não pertence mais à Casa.

O estadao.com.br observou pela manhã que a bancada do Distrito Federal estava apenas com sete membros e que o nome de Jaqueline sequer aparecia no painel. A reportagem entrou em contato com a Secretaria-Geral da Mesa da Casa e foi informada que a deputada apenas foi “esquecida”.

A Secretaria-Geral da Mesa explicou que quando um parlamentar sai de licença seu nome é excluído do painel para evitar que ele participe de votações. A licença médica de Jaqueline, porém, expirou na segunda-feira, 21, mas a área técnica da Casa não promoveu o retorno do nome dela ao painel. Após o aviso da reportagem, o nome da deputada já foi reinserido na sessão que acontece nesta tarde.

A Casa informa que apesar da falha no painel, as faltas da deputada nesta semana estão sendo computadas.