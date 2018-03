No G-20, Dilma diz que Brasil está pronto para ajudar FMI

estadão.com.br

A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quinta-feira, 3, aos demais líderes do G20 que o Brasil segue pronto para contribuir com recursos para o Fundo Monetário Internacional (FMI) na busca de uma solução para a crise na Europa. Em almoço que marcou o início oficial da reunião de cúpula do G-20, Dilma manifestou preocupação de que a crise respingue nos países emergentes e frisou a importância de o grupo pensar em medidas que possam alavancar o crescimento global. Em meio às incertezas em relação à crise instalada na Europa, Dilma afirmou que o Brasil é solidário com a Europa, mas defendeu que as dificuldades demandam liderança e uma ação clara e rápida.

Com Reuters