No aniversário do Senado, Sarney vê campanha para fragilizar instituições

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), fez nesta quinta-feira um pronunciamento celebrando os 185 anos da Casa e afirmou que o Senado sofre uma “campanha” contrária e que o objetivo das críticas é “fragilizar as instituições”.

Durante os 20 minutos de seu discurso Sarney fez um relato histórico do Senado brasileiro e da instituição Senado em outros países. Em nenhum momento ele mencionou a crise da Casa. No meio do discurso, ao falar do Senado como um ponto de equilíbrio na federação fez a reflexão de que há uma “campanha” contra a casa.

“Identifico muito essa campanha contra o Senado ao fato de ele ser uma Casa forte, a quem o Brasil deve muito com relação à sua construção. Em um momento em que se procura fragilizar instituições no Brasil, ataca-se muito o Senado, porque aqui continuamos a ser uma fonte permanente de ajuda ao Brasil”, disse Sarney.