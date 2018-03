Neuza Maria é eleita prefeita de Rio Branco (MT)

Agência Estado

SÃO PAULO – A candidata Neuza Maria de Souza foi eleita prefeita da cidade de Rio Branco (MT) em eleição realizada no domingo, 20. Ela e o vice na chapa da coligação “Cem Por Cento Rio Branco” (PR, PTB, PPS), Sócrates Laet, venceram com 1.758 votos os candidatos da coligação “Rio Branco no Rumo Certo” (PT, PMDB, PSDB, PSB e PP), Geovani Ferrari e Luiz Antônio Nogueira Garcia, o Sancoré, que receberam 1.310.

A eleição para prefeitura da cidade mato-grossense ocorreu ontem porque o prefeito eleito em 2008, Antônio Milanezi (PT), foi cassado por compra de votos. Como ele havia obtido mais de 50% dos votos válidos, seu afastamento obrigou, conforme a legislação eleitoral, a realização de um novo pleito. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), esta foi a oitava eleição suplementar para prefeito realizada no Estado.

Rio Branco possui 3.891 eleitores aptos a votar. O município tem apenas dois locais de votação. De acordo com o TRE-MT, o índice de abstenção ficou em 18,25%. O resultado foi divulgado pela Justiça Eleitoral às 18h de ontem.