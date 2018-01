Netinho é lançado pré-candidato à Prefeitura de São Paulo

José Orenstein, do estadão.com.br

O PCdoB de São Paulo lançou nesta segunda-feira o vereador Netinho de Paula como pré-candidato a prefeito para as eleições de 2012. Netinho saiu candidato a senador no ano passado pelo PCdoB, em chapa coligada ao PT. Não foi eleito, mas recebeu 7,77 milhões de votos em todo o Estado. Grande parte do eleitorado de Netinho ficou na capital paulista, onde o cantor e apresentador de TV recebeu 2 milhões de votos. Em 2008, Marta Suplicy e Gilberto Kassab foram ao segundo turno em São Paulo com pouco mais de 2 milhões de votos cada um.

De posse desse “capital eleitoral”, a pré-candidatura deve movimentar o já conturbado cenário político paulistano rumo a 2012. O nome de Netinho é o segundo a ser lançado (Celso Russomanno, do PP, foi lançado na semana passada). Antes disso, a saída do DEM e a criação do PSD pelo atual prefeito Kassab já havia embaralhado as articulações para a sua sucessão em São Paulo. O prefeito, inclusive, vem acenando aproximação com o próprio PCdoB, tradicional aliado do PT: na última sexta-feira, ofereceu ao partido secretaria que vai cuidar de assuntos relacionados à Copa.

O PT, por sua vez, tampouco tem pré-candidato definido para a Prefeitura de São Paulo. São cotados os ministros Aloizio Mercadante e Fernando Haddad, a senadora Marta Suplicy e os deputados federais Jilmar Tatto e Carlos Zaratini.

Enquanto isso, o PSDB vive uma crise interna, após a debandada de seis vereadores do partido, que cristalizou o racha entre kassabistas e alckmistas na Câmara – cisão que se agravou principalmente nas últimas eleições municipais de 2008. O nome de José Serra é especulado para a canditatura em 2012, mas está longe de ser confirmado.

*Alterado às 18h16 para correção de informações

