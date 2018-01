Na Wikipedia, foto de Michel Temer é substituída pela de Bob Esponja

O vice-presidente da República Michel Temer virou alvo de ataque na Wikipedia. Na manhã desta segunda-feira, 11, quem acessa o verbete com seu nome depara com a foto do personagem Bob Esponja.

A Wikipedia funciona em sistema de livre colaboração entre internautas. Na consulta ao histórico de edição da página referente ao vice-presidente, é possível constatar que a imagem de Bob Esponja foi inserida às 6h23 de 11 de abril. Até às 12h41 ela continuava no ar.

*Atualização: Às 12h50 o verbete já trazia novamente a foto de Michel Temer

