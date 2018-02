Na TV, Lula faz pronunciamento sobre processo eleitoral

Rosana de Cassia, de Brasília

O pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, 5, à noite, às 20 horas, em rede nacional de rádio e TV terá a duração aproximada de quatro minutos. No discurso, segundo fontes do governo, Lula vai elogiar, mais uma vez, o processo eleitoral e o sistema democrático, destacar a eleição de uma mulher para a presidência da República e defender que agora, com o término das eleições, haja por parte da oposição uma convivência respeitosa, apesar das divergências.