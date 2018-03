Na França, Dilma descarta contribuição para Europa e promete unir forças por vaga na ONU

Daniela Milanese, enviada especial da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff descartou a possibilidade de dar uma contribuição direta para ajudar a Europa. Segundo ela, qualquer ajuda deve ser feita por meio do Fundo Monetário Internacional (FMI). “Não tenho a menor intenção de fazer uma contribuição direta para o EFSF”, disse, referindo-se ao fundo de resgate europeu para os países em dificuldades. “Se nem eles têm, porque eu teria?”, afirmou durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, 4, em Cannes, onde participa da reunião do G-20.



Também nesta sexta, Dilma, em reunião com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, combinaram intensificar os esforços para a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Os dois países formam o G-4, junto com o Japão e a Índia, e pedem um assento permanente no órgão, hoje formado apenas pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China.