Na contramão do País, Roraima corta salários de governador e secretários

Nesta quarta-feira, 5, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou em sessão extraordinária a redução do salário do governador e de todo o primeiro escalão, para evitar desequilíbrio nas contas públicas decorrente do efeito cascata que o aumento causaria na folha de pagamento do funcionalismo estadual. A medida foi aprovada por unanimidade a pedido do governador Anchieta Júnior (PSDB), após os deputados terem majorado o subsídio do chefe do executivo de R$ 18 mil para R$ 26,7 mil no dia 22 de dezembro do ano passado, na esteira do reajuste que o Congresso Nacional deu a seus parlamentares. Com isso, os salários ficam congelados até julho, quando passam a valer os novos valores.

