Na Câmara, manifestantes protestam contra declarações de Bolsonaro

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

BRASÍLIA – Manifestantes ligados a entidades estudantis, ao movimento negro e a movimentos de defesa dos homossexuais fizeram um protesto nesta quarta-feira na Câmara contra as declarações do deputado Jairo Bolsonaro (PP-RJ), que em entrevista na televisão classificou de “promiscuidade” a possibilidade de um filho seu se relacionar com uma mulher negra e fez ataques a homossexuais. Bolsonaro afirmou não ter entendido a pergunta relativa aos negros, mas reafirmou as ofensas a homossexuais.

Com cartazes pedindo a punição do parlamentar e outros colocando um bigode no estilo de Adolf Hitler em uma foto de Bolsonaro, os manifestantes pediram que a Câmara abra um processo disciplinar no Conselho de Ética para cassar o deputado.

O protesto se concentrou na Comissão de Direitos Humanos, onde a ministra da área, Maria do Rosário, compareceu. Ela fez críticas indiretas ao deputado. Ela destacou que não se pode permitir o uso da homofobia para encobrir racismo porque este segundo já está previsto na lei como crime. “Aqueles que agem de forma racista quando são flagrados sentem-se livres para manifestações de homofobia. Se mantivermos essa lógica não teremos um Brasil digno”. Ela afirmou que a Câmara faz parte de um esforço para afirmar “um Brasil sem homofobia, sem discriminação, sem racismo”.

Bolsonaro chegou a passar na porta da sala da comissão. Por decisão da equipe de segurança da Casa ele estava acompanhado de três policiais legislativos e não chegou a entrar para a reunião da Comissão de Direitos Humanos, da qual participa como suplente.

