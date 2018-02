Na 1ª reunião ministerial, Dilma vai cobrar solidariedade nos cortes no Orçamento

Leonencio Nossa e Tânia Monteiro

A presidente Dilma Rousseff realiza neste momento, no Palácio do Planalto, a primeira reunião ministerial do seu governo. Antes do encontro, era previsto que ela alertasse a equipe para a necessidade de adotar “procedimentos éticos” e dividir com os ministros da área econômica os ônus políticos que podem resultar dos cortes orçamentários. O ajuste nas contas de cada pasta é considerado “inevitável” pela presidente. A previsão é que o encontro se estenda até as 18 horas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.