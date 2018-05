Mundo não vê diferença entre excentricidades de Lula e Idi Amin, afirma economista

Em artigo publicado no Estado nesta sexta-feira, 11, o economista José Danon critica a retórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirma que, no exterior, a postura do mandatário brasileiro “não contribui favoravelmente para melhorar a imagem de seriedade e estabilidade político-institucional que o Brasil pretende cultivar”.

Segundo Danon, o comportamento do presidente, que “se mostra propositalmente extravagante”, não tem nenhum outro sentido prático além da promoção pessoal.

Leia a seguir um trecho do artigo:

“O mundo não vê grande diferença entre as excentricidades de um Lula – que se propõe a resolver, munido somente de charme tupiniquim, impasses diplomáticos internacionais históricos e milenares de grande complexidade – ou de um folclórico Idi Amin Dada de triste memória, que afirmava, para o entretenimento de sua plateia global, ser capaz de se comunicar verbalmente com crocodilos.”

