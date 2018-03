Mulheres da CUT protestam contra charge de Dilma

Carol Pires

Mulheres representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) fizeram do anúncio do apoio formal à candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República na Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura (Contag) um ato de desagravo à petista, retrata em uma charge do artista Nani como uma garota de programa. A charge foi publicada no site do chargista e republicada em um blog da Folha de S.Paulo na internet. Clique aqui para ver a charge na página do cartunista.

A vice-presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Carmem Foro, criticou a charge, a qual considerou “absolutamente desrespeitosa”, e disse que a imagem ofende não só a candidata como “todas as mulheres brasileiras”. “A cada dia que passa a mídia é o verdadeiro opositor da continuidade do nosso projeto, não só com matérias, mas com charges. E nós mulheres temos que gritar a nossa voz. Quando uma charge atinge uma mulher, ela atinge a todas nós”, emendou Rosane Silva, secretária nacional de Mulheres da CUT. A Contag também aprovou uma nota de repúdio à charge.

Após o protesto petista, Nani publicou em seu blog uma série de charges produzidas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O título usado pelo cartunista para o post é “Eles não chiaram”.