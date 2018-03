Mulher e filhos do prefeito de Limeira deixam prisão

Tatiana Fávaro

A primeira-dama de Limeira, interior de São Paulo, Constância Berbert Dutra Silva, seus dois filhos com o prefeito Silvio Félix (PDT), suas duas irmãs e mais seis pessoas deixaram a prisão na madrugada desta terça-feira. Eles foram detidos em operação realizada na semana passada pelo Ministério Público, sob suspeita de, entre outros crimes, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A 2ª Vara Criminal de Limeira havia determinado prisão temporária de cinco dias.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público investiga a compra de imóveis em nome de laranjas e o uso de empresas de fachada para lavar dinheiro. O valor do patrimônio chega, segundo os promotores, a R$ 21 milhões. Entre os demais detidos estão um assessor e um contador do prefeito, funcionários, empresários e pessoas apontadas como laranjas de suposto esquema de corrupção.

Na noite dessa segunda-feira, 28, a Câmara de Limeira aprovou a instauração de uma Comissão Processante para investigar suposto envolvimento do prefeito no esquema de corrupção e também o afastamento do pedetista por até 90 dias, enquanto durarem os trabalhos da CP.