Mulher de Temer tem nome do marido tatuado na nuca

A vice-primeira-dama, Marcela Temer, 27, continua rendendo assunto. Um detalhe que passou quase despercebido no dia da posse veio à tona nesta terça-feira, 4: uma tatuagem com o nome do marido, Michel Temer, em sua nuca – mesmo nome também do filho do casal, que tem dois anos.

A foto foi tirada no dia da posse da presidente Dilma Rousseff, quando Marcela acabou virando destaque nacional – desde sábado até esta terça ela não deixou a lista de assuntos mais comentados do Twitter.