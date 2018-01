Mudança na visita de Obama deixa Cristo às moscas neste domingo

André Mascarenhas, do estadão.com.br

Com a informação de que estaria fechado para o público devido à presença do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o Cristo Redentor, na zona Sul do Rio, funcionava com número reduzido de visitantes na manhã deste domingo, 20.

Até o início da noite de sábado, 19, funcionários do consulado dos EUA no Rio davam como certa a ida de Obama, da primeira-dama, Michelle, e das duas filhas do casal à atração. Na manhã deste domingo, o consulado divulgou nota informando que a visita havia sido alterada para às 21 horas, mas com a ressalva de que ela não está confirmada.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Taxistas e comerciantes que exploram economicamente a visitação ao Corcovado não sabiam da alteração na agenda, e deixaram de ir trabalhar.

O taxista Jorge Alves afirma que, em seus 27 anos de praça, nunca viu o Cristo fechar para autoridades. “Nem o Lula fechou o Cristo”, diz o motorista, que levou a reportagem do Radar Político até o pé do Redentor nesta manhã. Segundo Alves, é comum fazer até duas viagens entre as 8 horas e o meio-dia nos finais de semana. “Se não fosse o repórter para garantir a galinhada de domingo, estaria no prejuízo”, brinca.

Era irrisório às 8h20 o movimento de turistas no trem do Corcovado, no bairro do Cosme Velho. O veículo, que normalmente começa a operar às 8h30, faz viagens de 17 minutos até a atração. Funcionários e policiais militares que fazem a segurança do local não sabiam da alteração da agenda do presidente americano, e diziam que o equipamento permaneceria fechado até o meio-dia.

Quem arriscou um visita ao Cristo nesta manhã fez um passeio tranquilo. No telefone de atendimento do Parque da Tijuca, que administra o Corcovado, a recomendação era de que o visitante não hesitasse: “Por enquanto, estamos com pouco movimento, devido a informação de que o Obama fecharia o Cristo. Acho que as pessoas não tiveram tempo para saber das mudanças”, afirmou uma funcionária por telefone no fim da manhã.

Ela informou, no entanto, que a visitação, normalmente permitida até às 19 horas, será encerradas mais cedo neste domingo, a partir das 17 horas. Sem a confirmação do Consulado sobre, resta saber se o único homem do mundo que conseguiu fechar o Cristo fará valer tamanho prestígio.