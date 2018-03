MST libera funcionários da prefeitura em Apiaí

José Maria Tomazela

SOROCABA – Pressionados pela Polícia Militar que ameaçava prender os líderes, os 50 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) que invadiram a prefeitura de Apiaí, no Vale do Alto Ribeira, interior de São Paulo, liberaram há pouco os 30 funcionários que tinham sido retidos no interior do prédio. Eles se mantém no interior do prédio que é vigiado pela polícia. A prefeitura tenta obter na justiça uma liminar para a retirada dos invasores.