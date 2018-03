MST invade prefeitura e mantém funcionários reféns em Apiaí

José Maria Tomazela

SOROCABA – Cerca de 50 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram a prefeitura de Apiaí, no Vale do Alto Ribeira, na manhã de hoje (24) e, como o prefeito não estava no local, eles não permitiram a saída de 30 funcionários de vários departamentos. Os sem-terra ocuparam até o gabinete do prefeito Raul Alencar. Eles reivindicam melhorias, entre elas uma torre para telefonia celular, no Assentamento Prof. Luiz David Macedo, instalado no município, em área de proteção ambiental. A Polícia Militar ameaça prender os sem-terra caso a saída dos funcionários não seja liberada.