MST e ambientalistas marcham contra projeto de código florestal

Roldão Arruda

Representantes de organizações de defesa do meio ambiente e de movimentos sociais marcham nesta quinta-feira, 7, pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para protestar contra o projeto de lei do deputado Aldo Rebelo (PC do B) de alteração do Código Florestal. A marcha acontece dois dias após representantes de produtores rurais terem se manifestado, também na Esplanada, a favor do projeto.

O leque das organizações que marcham amanhã vai do Greenpeace ao Movimento dos Sem-Terra (MST), passando pelo SOS Mata Atlântica, Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf) e outros. Começa às 7 da manhã, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Para as 9 horas está prevista um ato público em frente ao Congresso Nacional.

O deputado comunista autor do projeto esteve na marcha dos produtores, ao lado da senadora Kátia Abreu (que anunciou há pouco sua saída do DEM), e foi muito aplaudido. Em seu discurso ele atacou o Greenpeace, dizendo que está a serviço dos produtores europeus dos Estados Unidos e contra o Brasil. “Não queremos uma lei que atenda os produtores europeus e da América do Norte. Eles já têm o apoio de seus dirigentes”, afirmou. “A Holanda manda o Greenpeace para o Brasil, paga uma fortuna para seus executivos e diz que quer 80% de reserva legal na Amazônia. Mas exige 0% de reserva legal no país deles.”

Um dos lados curiosos dessa história é que o partido de Aldo, o PC do B, foi o mentor e organizador da Guerrilha do Araguaia. O objetivo deles era derrubar a ditadura miltar e a implantar um regime socialista no Brasil a partir da insurgência de camponeses armados.

