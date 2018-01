MPF denuncia 4 funcionários do Incra por corrupção no Mato Grosso de Sul

Roldão Arruda, de O Estado de S. Paulo



O Ministério Público Federal em Dourados, Mato Grosso do Sul, denunciou à Justiça Federal quatro funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) por corrupção passiva, fraude processual e falsidade ideológica. Eles foram denunciados em decorrência de uma investigação da Polícia Federal, que apurou que cobravam R$ 3 mil de propina para falsificar certidões de lotes de reforma agrária que eram vendidos ilegalmente.

A lei brasileira proíbe terminantemente a venda lotes de assentamentos da reforma agrária. Apesar da proibição legal, no entanto, eles são negociados em todos os lugares. E isso aconteces às vezes com a colaboração de funcionários do próprio Incra – como demonstrou a investigação da PF.

Segundo nota distribuída nesta segunda pelo MPF-MS, as declarações falsas foram vendidas em um assentamento do município de Angélica, Mato Grosso do Sul. Foram localizados cerca de vinte trabalhadores rurais que negociaram ilegalmente os lotes, por preços que chegavam a R$ 35 mil. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi a participação de funcionários do Incra – a instituição encarregada de zelar pelo bom andamento da reforma. Eles forjaram atestados de regularidade dos lotes, para evitar a perda da área no caso de descoberta da venda.

Ainda segundo a nota da assessoria do MPF, os assentados que compraram os lotes deverão responder pelo crime de invadir área pública e ainda serão responsabilizados por corrupção ativa – quando se oferece vantagem indevida a funcionário público.

