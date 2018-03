MPE pede multa a Serra e PSDB-RS por propaganda antecipada em rádio

“Em representação enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Ministério Público Eleitoral (MPE) pede aplicação de multa ao Diretório Estadual do Rio Grande do Sul do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e ao candidato à presidência da república José Serra (PSDB) por suposta propaganda eleitoral antecipada em inserções de rádio veiculadas no Rio Grande do Sul nos dias 16 e 21 de junho.

O MPE encaminhou por escrito e por meio de mídia eletrônica o conteúdo das inserções. Afirma que houve clara divulgação da ação política que José Serra pretende desenvolver ao citar, por exemplo, a concessão do benefício bolsa escola, programa criado no governo de Fernando Henrique Cardoso, o qual o candidato fez parte como ministro da saúde.

Para o Ministério Público, ocorreu desvirtuamento do tempo de propaganda partidária da agremiação para a promoção eleitoral de Serra, diante do nítido caráter eleitoreiro das inserções.

Sob este argumento, o MPE pede multa no grau máximo aos representados (R$ 25 mil) previsto na Lei 9.504/97, que proíbe a propaganda eleitoral antes do dia 6 de julho.”

Fonte: TSE