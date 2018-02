Motorista de Temer bate o carro no portão da casa de Roseana Sarney após reunião do PMDB

Seguranças do Vice Presidente Michel Temer tentam tampar a placa quebrada pelo motorista do vice-presidente, Michel Temer, após bater o carro no portão da casa da governadora do Maranhão, Roseana Sarney.

Senador Renan Calheiros chega para jantar com a cúpula do PMDB

Reunida na noite de ontem (terça), em um jantar na casa da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, a cúpula do PMDB e seus principais ministros decidiram que vão cobrar da presidente Dilma Rousseff tratamento de aliado de primeira hora e divisão igual do poder com o PT. Os peemedebistas disseram que não vão aceitar ficar de fora das reuniões de decisão feitas no Planalto e que querem estar em todos os conselhos políticos de assessoria da presidente Dilma.

Com Christiane Samarco e Beto Barata