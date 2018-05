Ministros do STF devem fechar acordo em breve sobre papel do CNJ

Felipe Recondo, de O Estado de S.Paulo

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão perto de um acordo para solucionar a crise envolvendo as competências do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os ministros devem, quando o assunto for julgado, determinar que as corregedorias dos tribunais estaduais terão um prazo para investigar e processar juízes suspeitos de irregularidades. Se nesse período os processos não caminharem, a Corregedoria Nacional poderá avocar o processo e investigar diretamente os magistrados, passando por cima das corregedorias locais. Esse meio acordo está sendo costurado pelos ministros há algumas semanas e poderá ser expresso no voto do ministro Luiz Fux, quando o assunto voltar à pauta, ainda sem data definida. Na sessão desta quarta-feira, 28, o assunto nem mesmo entrou na pauta.