Ministro: presidente Lula achou positiva convocação da seleção brasileira

Por Rafael Moura

“O presidente achou positiva a convocação da seleção e, sobretudo, apoia o Dunga”. A afirmação é do ministro do Esporte, Orlando Silva, ao deixar há pouco o Centro Cultural Banco do Brasil, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ministro, Lula acompanhou o anúncio da convocação dos jogadores e não ficou chateado com a ausência de Ronaldo na lista do técnico.

O Dunga fez um trabalho importante”, afirmou Lula. Foto: Wilton Júnior/AE

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A convocação do Dunga foi previsível, privilegiou os atletas que trabalharam com ele desde o início da preparação da seleção”, comentou o ministro. Segundo ele, Dunga “apostou na estabilidade do grupo”. “Não me surpreendeu, não teve, digamos assim, nenhuma novidade. Agora é preciso apoiar essa seleção. O Dunga fez um trabalho importante”, afirmou.