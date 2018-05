Ministro do TSE determina que Google informe em 24 horas quem é o responsável por site favorável a Dilma Rousseff

Por Mariângela Gallucci, de Brasília

O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou hoje ao Google Brasil que informe num prazo de 24 horas quem é o responsável pelo site www.dilma13.blogspot.com. Neves concedeu uma liminar a pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE).

O MPE argumentou que o blog, além de enaltecer Dilma e a candidatura dela ao Palácio do Planalto, também fez pedido expresso de ajuda financeira. Para Neves, há elementos que indicam a existência de campanha eleitoral antes do permitido. “Exemplo claro disto é a divulgação, não apenas como informação, do jingle da campanha”, afirmou.

O ministro demonstrou que ficou com a informação de que estaria sendo arrecadado dinheiro por meio do blog. “A arrecadação de recursos para utilização em atos de propaganda eleitoral, como anuncia o Ministério Público Eleitoral, é efetivamente preocupante, em especial quando tais recursos fogem da alçada da contabilidade da campanha eleitoral”, disse.

