Ministro do TSE concede liminar para Anchieta Junior continuar governador

Rosana de Cassia

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Arnaldo Versiani, concedeu há pouco liminar para manter no cargo o governador de Roraima, Anchieta Junior (PSDB), cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, na última sexta-feira, 11. A decisão vale até que o TSE julgue o mérito do mandado de segurança.

A defesa do governador pediu ao Tribunal Superior que fosse suspensa a imediata aplicação do acórdão do Tribunal Regional, até que a corte estadual analise eventuais recursos contra essa decisão. Entre outros argumentos, a defesa alega que o TRE não apreciou todos os fundamentos levados à Corte.

O governador foi condenado por suposto uso indevido, na campanha, de uma rádio que seria da estrutura do estado. Ao decidir pela cassação do mandato, o Tribunal Regional Eleitoral havia determinado, também, a diplomação do segundo colocado no pleito, Neudo Campos (PP), para hoje.