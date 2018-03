Ministro da Justiça discute segurança nas fronteiras com governador do MS

João Naves de Oliveira, especial para o Estado de S.Paulo

CAMPO GRANDE – O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e a secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, estão desde a manhã desta sexta-feira, 25, em Campo Grande (MS), discutindo vários assuntos ligados a segurança pública.

O principal deles é referente às fronteiras de Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai, portas de entrada de contrabando, principalmente armas, eletrônicos e cigarros com marcas brasileiras falsificadas no exterior, além do narcotráfico.

As reuniões acontecerão até o final da tarde com o superintendente estadual da Polícia Federal (PF), José Rita Martins Lara, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal Valter Aparecido Favaro, governador André Puccinelli, prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho, o secretário estadual de Segurança Pública, Vantuir Jacini Brasil.