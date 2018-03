Ministro da Agricultura segue internado em São Paulo

estadão.com.br

O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, segue internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo nota divulgada pelo Ministério nesta sexta-feira, 4, o estado clínico e neurológico do ministro é “muito bom”. Mendes Ribeiro voltou ao hospital na última terça-feira, 1º, para consulta de rotina com objetivo de reforçar os pontos de uma das suturas da cirurgia feita em 14 de outubro, para a retirada de um tumor no cérebro. Ele teve alta em 22 de outubro.

“O paciente continua recebendo medicação por via endovenosa e realiza fisioterapia”, indica a nota da pasta, que destaca que o ministro “caminha pelo Hospital e alimenta-se normalmente”. As equipes que o acompanham são coordenadas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Marcos Stávale, Paulo Hoff e David Uip.

A assessoria do ministro informou que o tumor foi descoberto em setembro, durante exames de rotina. Trata-se de uma recidiva, já que o ministro teve um tumor benigno na mesma região, que foi retirado há cinco anos.