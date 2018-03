Ministro da Agricultura deve receber alta nesta sexta-feira

estadão.com.br

O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, deve receber alta do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã de quarta-feira, 9, segundo nota divulgada pelo Ministério nesta terça-feira, 8. O hospital vai divulgar um boletim médico com mais detalhes após a alta.

Mendes Ribeiro voltou ao hospital no dia 1º de novembro, para consulta de rotina com objetivo de reforçar os pontos de uma das suturas da cirurgia feita em 14 de outubro, para a retirada de um tumor no cérebro. Após a cirurgia, ele teve alta em 22 de outubro.

