Ministério Público quer vetar programa do PT

De Brasília

O Partido dos Trabalhadores (PT) corre o risco de ser proibido de veicular o seu programa partidário em rede nacional de rádio e televisão programado para ser transmitido no próximo dia 13. O Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que puna o PT com multa e perda do direito de veicular a propaganda deste semestre.

Na opinião do Ministério Público, no semestre passado o PT usou o espaço reservado para a propaganda partidária para promover a pré-candidata ao Palácio do Planalto pela legenda, a ex-ministra Dilma Rousseff, e não para divulgar informações da sigla.

Para o Ministério Público, ocorreu um desvirtuamento do objetivo da propaganda partidária e, portanto, a legenda tem de ser punida. O parecer foi dado porque existe no TSE uma ação na qual o PSDB e o DEM pedem que o PT seja punido.