Ministério da Integração Nacional diz que empresas vão pagar por trechos danificados de canais do rio São Francisco

Bruno Siffredi, do estadão.com.br

O Ministério da Integração Nacional indicou, em nota divulgada nesta quarta-feira, 7, que vai exigir das empresas que atuam na construção dos canais do Projeto de Integração do Rio São Francisco a reparação dos trechos danificados, sem custos adicionais para a pasta.

Segundo o ministério, fiscais confirmaram a existência de “rachaduras, fissuras e descolamento de placas de concreto” em trechos dos canais em Pernambuco, como foi revelado pela reportagem do jornal O Estado de S.Paulo no dia 3 de dezembro.

A pasta afirma que os fiscais fazem vistorias semanais e que as empresas responsáveis pelo lote 9, em Floresta, e do lote 10, em Custódia, teriam sido notificadas, após ter sido constatada a deterioração.

Em dia. Na nota, o Ministério garantiu que o projeto não está parado e que, “após a conclusão dos ajustes contratuais, o lote 10 deverá retomar as obras em janeiro próximo e o lote 9 deverá ser retomado em fevereiro de 2012”. O texto também destaca que a pasta não vai pagar duas vezes pelos serviços “em hipótese alguma”.

O projeto de transposição do Rio São Francisco faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e está orçado em R$ 6,8 bilhões.