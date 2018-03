Mínimo no Senado: Sarney deixa plenário para encontrar mulher no hospital

Rosa Costa

O presidente do Senado, José Sarney, entregou há pouco o comando do plenário, onde está sendo votado o projeto de lei do salário mínimo, à primeira vice-presidente da Casa, Marta Suplicy. Sarney deixou a sessão para atender a sua mulher Marly Sarney, que em casa levou uma queda e atingiu o rosto. Segundo a assessoria do senador, há suspeita de que dona Marly fraturou o nariz. Ela foi conduzida ao Hospital Sarah Kubitschek, para onde também foi o senador.