Mínimo no Senado: debate já dura mais de quatro horas

Andrea Jubé Vianna

Com mais de quatro horas e meia de debate em torno do projeto de lei que reajusta o salário mínimo para R$ 545, ainda faltam cinco oradores inscritos na sessão do Senado para encaminhar a votação da matéria. A previsão é de que o texto principal enviado pelo governo seja votado até as 21h30. Somente depois disso é que serão apreciadas as emendas ao projeto, apresentadas pela oposição, que estabelecem um valor maior para o mínimo, de R$ 560 e de R$ 600, e uma terceira emenda que exclui o artigo do projeto que autoriza o reajuste do mínimo por decreto para os próximos anos.