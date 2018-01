Militantes do PSDB convocam ato pelas prévias

do estadão.com.br

Militantes do PSDB prometem um ato na noite desta quinta-feira, 16, “contra o golpe das prévias”, conforme texto do panfleto virtual distribuído a integrantes do partido. A convocação dos tucanos ligados aos quatro pré-candidatos da sigla seria resposta à atuação iniciada nos bastidores para acabar com a disputa interna e abrir caminho para a candidatura do ex-governador José Serra à Prefeitura de São Paulo. O ato está previsto para as 19h, no diretório estadual do partido, na capital paulista.

Nessa quarta-feira, 15, parte da bancada tucana na Assembleia divulgou nota em que pede ao ex-governador que aceite disputar as eleições e que o partido desista das prévias, marcadas para 4 de março. O texto causou polêmica na legenda. Serra ainda não declarou se será candidato, mas, segundo interlocutores, teria reavaliado a decisão de ficar de fora da disputa.

Caso o ex-governador manifeste intenção de se candidatar depois das prévias, o partido teria de negociar com o vencedor apoio a Serra. Estão inscritos nas eleições internas os secretários Andrea Matarazzo (Cultura), Bruno Covas (Meio Ambiente), José Aníbal (Energia) e o deputado Ricardo Tripoli.