Michel Temer deixa encontro da equipe de transição no CCBB

Andrea Jubé Vianna, da Sucursal de Brasília

O vice-presidente eleito Michel Temer (PMDB-SP) deixou há pouco o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) sem falar com a imprensa. Ele esteve reunido por quase duas horas com o presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra; o secretário-geral do PT, José Eduardo Cardozo e o ex-ministro Antonio Palocci. O grupo que coordena os trabalhos do governo de transição continua reunido no CCBB.

De acordo com sua assessoria, Temer deixou o local para comparecer a uma reunião para a definição de “outros compromissos políticos”, mas não quis especificar quais ou com quem.

Com informações de Rodrigo Alvares