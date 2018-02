Mesário rouba cena de Dilma e vira hit na internet

O mesário que trabalhava na seção em que Dilma Roussef votou no último domingo, 31, roubou a cena da candidata. Ele permaneceu o tempo todo em pé, equanto repórteres e fotógrafos pediam aos berros para que ele saísse. O mesário ainda abraçou a então candidata a presidente. O vídeo virou um hit na internet. Às 21h44 desta quarta-feira, 3, quase 70 mil pessoas já haviam visto no link que está neste post – além de outros tantos que viram em outras páginas do YouTube.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.