Mercadante terá dois comitês em São Paulo

Malu Delgado

O comando político da campanha de Aloizio Mercadante (PT) ao governo de São Paulo disporá de dois comitês, sendo um político e um apenas para questões operacionais. O comitê político funcionará em uma casa próxima ao Jockey Clube. O outro será na região da Praça Panamericana, Zona Oeste da capital paulista. Os locais devem ser inaugurados na próxima semana.

Petistas envolvidos na campanha afirmam que o imóvel na Praça Panamericana será cedido por um dentista amigo do candidato do PT.

A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, inaugura amanhã seu comitê eleitoral em Brasília.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Prefeitos – Prefeitos de partidos aliados reuniram-se hoje com Mercadante para definir estratégias de campanha no interior. Segundo o coordenador da campanha do petista, Emídio de Souza, “os prefeitos serão os grandes chefes da campanha em algumas regiões”.

Os prefeitos receberam orientações sobre como fomentar agendas e ações de campanha, mesmo sem a presença do candidato. Haverá ainda contato direto do núcleo político da campanha com os prefeitos para discussão de eventuais agendas no interior do Estado e grandes centros urbanos.