Mercadante: Netinho será um ‘mano senador’

Por Roberto Almeida

Lado a lado pela primeira vez em eventos da pré-campanha petista ao governo de São Paulo, o senador Aloizio Mercadante e o vereador Netinho de Paula (PC do B), pré-candidato ao Senado na chapa, estiveram juntos nesta quinta-feira em extensa agenda em Campinas e Santa Bárbara d’Oeste, interior paulista. “Sou seu fã”, anotou Netinho. “Ele não será apenas um nobre senador, mas um mano senador”, emendou Mercadante.

A troca de afagos entre os dois, nas apresentações antes de um café da manhã com sindicalistas em Campinas, foi apenas o pontapé inicial de uma procissão marcada para esta sexta-feira na região metropolitana de São Paulo. Mercadante e Netinho devem percorrer juntos alguns municípios da região para consolidar as candidaturas entre o eleitorado de baixa renda.

O vereador do PC do B deve ser o segundo nome para o Senado na chapa petista, ao lado da ex-prefeita de São Paulo e ex-ministraMarta Suplicy. O PT paulista ventilava a possibilidade de oferecer a vaga para o ex-tucano Gabriel Chalita (PSB). Mercadante, porém, negou que seja uma decisão definitiva e que a política de alianças está aberta.

“Nós ainda não definimos. O PC do B vai lançá-lo ao Senado, mas estamos mantendo uma porta aberta para outros partidos que tem sinalizado a possibilidade de aliança e também o PSB”, afirmou o pré-candidato. “O Chalita também já teve algumas agendas comigo, como no 1º de maio, e eu fui no lançamento do livro dele.”

Mercadante aproveitou brechas na agenda para dar entrevistas à mídia regional, estratégia semelhante à adotada por Dilma em suas viagens pelo País.

Em Campinas, falou à Rádio Bandeirantes e enfatizou propostas para reduzir os pedágios no Estado. Segundo Mercadante, é possível renegociar os contratos de concessão para coibir tarifas consideradas abusivas.

À EPTV, afiliada da Rede Globo na cidade, falou de política econômica e sobre o projeto Ficha Limpa, que está em discussão na Câmara. Disse que assim que a proposta chegar ao Senado, dará atenção prioritária para sua aprovação.