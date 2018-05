Mercadante lança campanha para indicar Lula ao Nobel da Paz

O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) anunciou em seu site que está encaminhando ao comitê norueguês petição indicando o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para o prêmio Nobel da Paz de 2011. Leia a petição na íntegra.

Pelas normas, podem fazer a indicação parlamentares, integrantes de governos, além de professores universitários e membros de cortes internacionais. No entanto, o senador deseja que a indicação receba o apoio da população, o que pode ser feito com a assinatura do manifesto.

Para Mercadante, Lula merece o prêmio pelo seu trabalho para uma distribuição de renda mais justa e pela democracia no Brasil, bem como pelo seu papel internacional no combate à pobreza e à fome e na busca da paz pela mediação de conflitos.

Siga a Editoria de Política do estadão.com.br no twitter