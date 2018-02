Mercadante e Suplicy dividem “tarefas” para viabilizar chapa puro-sangue

Por Malu Delgado

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, reuniu-se agora há pouco com o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) em Brasília. Os dois conversaram, entre intervalos de votações no Senado, sobre as dificuldades a serem removidas para viabilizar a chapa puro-sangue.

Ambos estão otimistas com as possibilidades. Ficou acertado que caberá a Mercadante conduzir pessoalmente o diálogo com o PDT e tentar convencer a direção do partido a aceitar a formação da chapa puro-sangue.

Suplicy, por sua vez, disse a Mercadante que está “amadurecendo a ideia”, mas precisa ainda fazer consultas de caráter pessoal. Por exemplo, o senador petista quer o aval da mulher, Mônica Dallari, para encarar a disputa estadual.