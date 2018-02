Mensalão: Sociedade se organiza para acompanhar julgamento

O Estado de S.Paulo

A menos de um mês para o julgamento do mensalão, a sociedade civil se organiza para acompanhar e repercutir a decisão sobre o maior caso de corrupção do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o caso do blog ‘De olho no mensalão‘, criado por Ana Luiza Archer, do Movimento 31 de julho.

De acordo com Ana Luiza, a ideia é, com base nas notícias sobre o caso, emitir opiniões diárias e deixá-las no blog. “Sempre que houver sessão no STF ou seja relevante, vamos alinhar nossa opinião e comentar em cerca de 10 linhas o cenário, os acontecimentos, a nossa expectativa quanto ao julgamento”, explica.

Abaixo-assinado. O Movimento 31 de julho e as entidades Transparência Brasil e Contas Abertas, coletaram assinaturas para um abaixo-assinado e enviaram ao STF pedindo o julgamento do processo do mensalão.

Com 37 mil assinaturas, sendo 24 mil provenientes da internet, o manifesto dirigido ao presidente do Supremo, ministro Carlos Ayres Britto, destacava a preocupação com a “possibilidade de prescrição, no todo ou em parte, de alguns crimes objetos daquela ação penal, situação já aventada publicamente por alguns consagrados juristas”.

“Entendem os peticionários que um processo envolvendo acusações de crimes tão graves, supostamente cometidos por personagens tão influentes, na política e no mundo empresarial, deva ser julgado com adequada prioridade para evitar impunidade e, mais ainda, para desmistificar a percepção pela sociedade de que a Justiça em nosso País é tolerante com os ricos e poderosos, mas rigorosa somente com os pobres”, dizia o abaixo-assinado.