Mensagem aos leitores

De Redação

A partir desta terça-feira, 6, com o início da campanha eleitoral e as restrições previstas na legislação, a moderação dos comentários será mais rigorosa no Radar Político. Não serão publicados ataques pessoais que contenham calúnia, injúria ou difamação.

Por determinação da Lei Eleitoral, também é proibido usar os comentários em blogs para pedir votos para qualquer candidato. Também em obediência à Justiça Eleitoral, serão retirados do ar comentários já liberados que eventualmente contenham afirmações consideradas ofensivas a candidatos ou autoridades.